Б.Сапарбаев проводит встречи с населением Актобе с участием правоохранительных органов

Две встречи с населением города Актобе с участием руководителей правоохранительных и других государственных органов проведет сегодня аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. Первая уже состоялась в здании средней школы № 8.

Открывая встречу глава региона поздравил собравшихся с 25-летием Независимости Казахстана, и отметил, что одной из основных целей данных встреч является повышение уровня доверия и взаимодействия населения с местными органами исполнительной и государственной власти. Докладывая актюбинцам о положении дел в области в целом, и городе Актобе, в частности, аким области подчеркнул, что в регионе эффективно выполняется поручение Главы государства по недопущению снижения темпов роста экономики.

- Президент поставил задачу по недопущению снижения социально-экономических показателей, вне зависимости от сложившейся экономической ситуации. Сегодня можно сказать, что основные поставленные перед нами задачи выполнены. В целом, ситуация в области и городе стабильная. В полном объеме выполняются социальные обязательства. Уровень безработицы в регионе ниже общереспубликанского показателя. Принимаются меры по созданию новых рабочих мест, в том числе, за счет реализации государственных программ, - открыл встречу Бердыбек Сапарбаев.

По итогам 11-ти месяцев в г. Актобе складывается стабильная ситуация по наращиванию производства, показатели выше чем в прошлом году. В рамках второй пятилетки государственной программы индустриально-инновационного развития в 2016 году в Актобе реализовано 2 проекта на сумму 2,8 млрд. тенге с созданием 123 рабочих мест. В частности, введены в эксплуатацию домостроительный комбинат мощностью 50 тыс. кв. м. жилья в год, а также предприятие по производству пигмента-наполнителя «Хромикс» и магнезиального порошка из хромсодержащих отходов. В целом, за последние годы, благодаря мерам государственной поддержки, в регионе введены в строй новые мощные предприятия, выпускающие продукцию в соответствии с международными стандартами. К примеру, завод по производству рельсобалочной продукции, Жанажолский газоперерабатывающий завод, 4-тый цех завода ферросплавов, с общей стоимостью в 2 млрд. долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Актобе на 3% увеличилось количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса. Активно ведется работа по реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

Объем производства продукции сельского хозяйства областного центра за отчетный период составил 168,2 млрд. тенге или 109,3%. Перевыполнены годовые планы по программам, направленным на развитие животноводства, «Сыбага» и «Алтын Асык». В 2017 году будет продолжена работа по увеличению площади орошаемых земель, с целью обеспечения продовольственной безопасности, увеличения экспорта и уменьшения импорта сельскохозяйственной продукции.

В текущем году завершена газификация всех районных центров, в настоящее время дома 87 процентов населения региона отапливаются газом. В областном центре проделан большой объем работ по благоустройству, озеленению, освещению жилых улиц, обеспечению их асфальтовым покрытием. Активно реализуется государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол», благодаря которой до конца года будет введено в эксплуатацию 580 тысяч квадратных метров жилья. В Актобе новоселье справят 5 тысяч семей.

- Население, в первую очередь, волнуют коммунальные и дорожные проблемы. Надеемся в течение 3 лет обеспечить освещением и дорогами все улицы областного центра. Ресурсы и средства для выполнения этих обязательств есть. Вывоз снега, особенно из таких районов, как ГМЗ, Москва, Курмыш, Угольник и другие, под строгим контролем. Актуальны вопросы, связанные с ценами на продукты питания. Работа по выявлению необоснованного роста цен будет продолжена. Нарушители будут наказаны, в том числе и те, кто спекулирует ценами из-за спроса на товары в праздничный период, - заверил горожан аким области.

За 25 лет в области построено 127 медицинских учреждений и 113 школ, открыто 487 дошкольных учреждений, 90 процентов населения обеспечены чистой водопроводной водой. Для ликвидации трехсменного обучения, которое сегодня практикуется в 10 школах областного центра, в текущем году было начато строительство 4 школ, строительство еще 6 школ планируется начать в 2017 году.

- Согласно поручению Главы государства, к 2020 году планируется достичь 100-процентного охвата дошкольным образованием, в настоящее время в очереди в детские сады в Актобе состоят более 30 тысяч детей. Для удовлетворения растущей потребности в новых детских дошкольных организациях активно применяются механизмы государственно-частного партнерства. ГЧП активно развивается и в сфере медицины, впервые в республике на его основе в Актобе начато строительство современной станции скорой медицинской помощи. Также строятся крупные культурно-досуговые и спортивные объекты, которые обеспечат молодежь полезным, развивающим досугом, - напомнил Бердыбек Сапарбаев.

В ходе встречи жители Актобе обратились с вопросами и просьбами решить их проблемы. На ряд вопросов горожане смогли получить ответы от компетентных лиц на месте. Стоит отметить, что помимо личных просьб, актюбинцы выступили с инициативами, касающимися социально-экономической жизни всего города.

Подводя итог встречи аким области Бердыбек Сапарбаев пообещал:

- Каждый вопрос, озвученный сегодня здесь, не останется без ответа и будет на контроле.