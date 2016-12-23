Госорганы нарушают требования Предпринимательского кодекса

Коллизии в законодательстве мешают бизнесу участвовать в процессе аварийно-спасательных работ

В Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен» прошло совещание по вопросу исключения требования обязательности заключения договоров с профессиональной военизированной аварийно-спасательной службой. Встречу провел директор департамента общественного мониторинга и работы с административными барьерами НПП Ербол Устемиров. В совещании приняли участие представители Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК, Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК, Ассоциации противопожарных и аварийно-спасательных служб РК, Казахстанской топливной ассоциации и другие заинтересованные лица. На площадке Нацпалаты они попытались выработать предложения по передаче организаций аварийно-спасательных служб в конкурентную среду.

В Национальную палату предпринимателей продолжают поступать жалобы на неправомерные требования Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК по заключению договоров с профессиональной военизированной аварийно-спасательной службой (ОЮЛ «Ассоциация противопожарных и аварийно-спасательных служб РК», ТОО «Өрт сөндіруші», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»).

Данный вопрос был в апреле текущего года рассмотрен на Совете по противодействию коррупции и теневой экономике при НПП «Атамекен». Решение Совета об исключении из закона «О гражданской защите» понятия «профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба и формирование» было поддержано руководством Министерства по инвестициям и развитию. Однако это предложение не было поддержано МВД. В этой связи поправки в закон до сих пор не внесены.

Также в соответствии с пунктом 3 статьи 143 Предпринимательского кодекса РК проверке подлежат требования, установленные в проверочных листах. В проверочных листах в области промышленной безопасности отсутствует такое требование, как «наличие договора с профессиональной военизированной аварийно-спасательной службой». Между тем, Комитет и его территориальные Департаменты в актах о результатах проверки и в предписаниях указывают как нарушение - «отсутствие договора с профессиональной военизированной аварийно-спасательной службой».

При этом РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» является организацией, подведомственной Комитету индустриального развития и промышленной безопасности. Следовательно, Комитет и его территориальные Департаменты, предъявляя к предпринимателям требования, не установленные в проверочных листах, нарушают требования Предпринимательского кодекса, более того, лоббируют интересы подведомственного предприятия.

В этой связи НПП «Атамекен» направила письмо в Генеральную прокуратуру РК о необходимости дать правовую оценку действиям Комитета и его подразделениям по предъявлению требований, не установленных в проверочных листах, а также принять меры прокурорского надзора по прекращению нарушений законности. Однако Генеральная прокуратура РК ответила, что работа по устранению пробелов ведется в рамках представления направленного в Правительство РК.

По мнению Ассоциации горнопромышленных предприятий, бизнес способен создать хорошую аварийно-спасательную бригаду, которая будет дешевле и качественнее государственных структур. Такие крупные компании как «Евразийская группа», «АрселорМиттал Темиртау», «KAZ Minerals», «Казахмыс» уже изъявили желание. Однако коллизии в законодательстве мешают этому процессу.

Кроме того, на совещании было отмечено, что, передавая отрасль в рыночную среду, нужно создать соответствующие условия, так как услуги затрагивают безопасность людей.

Подводя итоги встречи, Ербол Устемиров попросил коллег из регионов до конца недели предоставить свои мнения по рассмотренному вопросу, чтобы обобщить их в центральном аппарате и поднять проблему на более высоком уровне.