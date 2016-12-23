В КЧС РК просят граждан не терять бдительность в новогодние праздники

По статистике, в Казахстане именно в жилом секторе происходит порядка 68% от всех пожаров, которые фиксируются по республике, а в праздничные дни эта цифра резко возрастает - до 82%.

"Отмечу, что благодаря своевременному инструктажу инспекторами пожарного контроля руководители объектов, где проводятся праздничные мероприятия массовые, ответственно относятся к проведению торжеств. Не было практически случаев, где пострадали бы люди в результате несоблюдения соответствующих требований" - сказал официальный представитель комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.





"Но не все благополучно обстоят дела в жилом секторе. По статистике в Казахстане именно в жилом секторе происходит порядка 68% пожаров от всех пожаров, которые есть по республике. Как это не прискорбно в праздничные дни, к которым относиться и Новый год эта цифра возрастает до 82-85%", — сообщил Р. Иманкулов.





Такой резкий рост пожаров спасатели объясняют психологическим настроем людей: резкий переход от будней к праздникам расслабляет людей и они теряют бдительность.





Органами гражданской защиты организована широкая агитационная работа по пожарной безопасности в период новогодних праздников. Пожарные просят граждан "идти с ними на контакт".





"То, что мы сейчас проводим перед новым годом — это не проверка. Проверка подразумевает другую процедуру. Это осмотр мест проведения с обязательной выдачей рекомендаций. Категорически не допускается при проведении такого рода мероприятий устраивать в помещении фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару", — подчеркнул Иманкулов.





В целом, если обратиться к цифрам, по республике порядка 7 тысяч объектов уже взяты на контроль. В эти объекты входят учреждения здравоохранения, культуры, образования и другие объекты соцназначения. Они берутся на учет, совместно с администрацией и организаторами мероприятий проведено более двух тысяч осмотров, выдаются рекомендации по обеспечению пожарной безопасности.



