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Информация о том, что отчисления в ФСМС начнутся с 1 января 2017 г., распространяемая в СМИ, не соответствует действительности

23 декабря 2016, 15:34

Министерство здравоохранения и социального развития РК сообщает, что информация, распространяемая в средствах массовой информации, о том, что отчисления в Фонд социального медицинского страхования (далее - ФСМС) начнутся с 1 января 2017 года, не соответствует действительности.

В соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования», подписанным Главой государства 22 декабря 2016 года, предусматривается, что:

- работодатели, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, начнут отчислять взносы в ФСМС с 1 июля 2017 года;

- взносы государства за лиц из числа социально-уязвимых категорий начнут перечисляться с 1 января 2018 года.

Выплаты из ФСМС за оказание медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - ОСМС) начнут производиться с 1 января 2018 года. Таким образом, право граждан РК и оралманов на медицинскую помощь в системе ОСМС наступит с 1 января 2018 года.

Напомним, в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», подписанным Главой государства 16 ноября 2015 года, наемные работники начнут уплату взносов в ФСМС с 1 января 2019 года.


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