Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 329,90, RUBKZT_TOD = 5,4248, USDKZT_0_002 = +8,1836 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TOM, EURUSD_TOM, EURKZT_ТОМ, EURKZT_0_001 и USDKZT_0_001 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 26 декабря в США, Великобритании и Германии (Christmas Day).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 329,90 тенге за доллар США при объеме торгов 140 500 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0 и T+2 в долларах США и тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4248 тенге за рубль при объеме торгов 40 500 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 328,91 тенге за доллар (-3,18), суммарный объем торгов - 331 100 тыс. USD (+168 650 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,1836 % годовых при объеме торгов 921 000 тыс. USD;

- по EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 28 банков.