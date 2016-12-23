Футболист Жерар Гоу хочет выступать за сборную Казахстана
23 декабря 2016, 16:01
Нападающий ФК «Кайрат» Жерар Гоу ответил на вопросы болельщиков команды.
В интервью клубному телевидению Жерар Гоу рассказал о том, как стал нападающим, сравнил уровень Казахстанской Премьер-Лиги и Турецкой, а также отметил, что не прочь выступать за сборную Казахстана.
Гоу выступает за алматинский «Кайрат» с 2014 года. В последние два сезона чемпионата становился лучшим бомбардиром.
Напомним сборная Казахстана по футболу опустилась на 98-е место в рейтинге Международной федерации футбола.
Фото instagram.com
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com