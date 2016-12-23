Футболист Жерар Гоу хочет выступать за сборную Казахстана

В интервью клубному телевидению Жерар Гоу рассказал о том, как стал нападающим, сравнил уровень Казахстанской Премьер-Лиги и Турецкой, а также отметил, что не прочь выступать за сборную Казахстана.









Гоу выступает за алматинский «Кайрат» с 2014 года. В последние два сезона чемпионата становился лучшим бомбардиром.





Напомним сборная Казахстана по футболу опустилась на 98-е место в рейтинге Международной федерации футбола.



