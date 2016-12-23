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Путин о досрочных выборах президента РФ: Возможно, но нецелесообразно

23 декабря 2016, 16:03

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что выборы главы государства, запланированные на 2018 год, могут быть перенесены.


Президент России Владимир Путин назвал возможными досрочные выборы президента, сообщает Gazeta.ru.

«Какой страны?» — в шутку переспросил Путин на вопрос о возможности досрочных выборах.

Журналист Wall Street Journal уточнил, что речь идет о Российской Федерации.

«Возможно, но нецелесообразно», — ответил президент.


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