Путин о досрочных выборах президента РФ: Возможно, но нецелесообразно
23 декабря 2016, 16:03
Президент России Владимир Путин усомнился в том, что выборы главы государства, запланированные на 2018 год, могут быть перенесены.
Президент России Владимир Путин назвал возможными досрочные выборы президента, сообщает Gazeta.ru.
«Какой страны?» — в шутку переспросил Путин на вопрос о возможности досрочных выборах.
Журналист Wall Street Journal уточнил, что речь идет о Российской Федерации.
«Возможно, но нецелесообразно», — ответил президент.
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