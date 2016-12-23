Ученые признали эффективность новой вакцины от лихорадки Эбола

Согласно результатам испытаний, опубликованным в медицинском издании Lancet, у 6000 пациентов, получивших вакцину, симптомы вируса исчезли в течение 10 дней.

Как отмечает директор медицинского исследовательского института Wellcome Trust Джереми Фаррар, если бы вакцина была доступна до начала эпидемии Эболы, то тысячи жизней могли бы быть спасены.

ВОЗ проводила испытания совместно с минздравом Гвинеи и международными медицинскими организациями.





"Хотя эти выдающиеся результаты уже не смогут помочь тем, кто умер во время эпидемии Эболы в Западной Африке, они показывают, что в случае вспышки новой эпидемии мы не окажемся безоружными", - отметила помощник гендиректора ВОЗ Мари-Поль Кини.





Эпидемия лихорадки Эбола, начавшаяся в Западной Африке в конце 2013 года, унесла жизни более 11 тысяч человек и стала крупнейшей с момента обнаружения вируса в 1976 году.





В конце марта ВОЗ призвала страны отменить все оставшиеся ограничения на торговлю и поездки в Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне, поскольку болезнь перестала распространяться.