Брэд Питт потребовал прекратить огласку сведений о его детях

Действия Джоли нарушают тайну частной жизни детей и угрожают их безопасности.

Голливудский актер Брэд Питт требует запретить публикацию документов по бракоразводному процессу с Анжелиной Джоли, касающихся детей и опеки над ними. Юристы направили соответствующий запрос судье, сообщает NBC News.





В документе утверждается, что действия Джоли нарушают тайну частной жизни детей и угрожают их безопасности. Вопреки достигнутым ранее договоренностям, она огласила имена работающих с ними специалистов по психическому здоровью, в том числе их психотерапевта.





По данным TMZ, в запросе сказано, что Анжелина либо «лишена механизма саморегуляции, не допускающего обнародования чувствительной информации, либо руководствуется другими мотивами».





7 декабря сообщалось, что Питт попытался добиться полного запрета на огласку деталей тяжбы. На состоявшемся позднее заседании суда его просьба была отвергнута.

Напомним , Джоли подала документы на развод 19 сентября. По неофициальной информации, последней каплей якобы стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный Питт ударил сына. Расследование, которое провел департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес, не нашло подтверждений применения насилия. Питт и Джоли состояли в отношениях с 2005 года и поженились в 2014 году. Пара воспитывает трех приемных и трех биологических детей возрастом от восьми до пятнадцати лет.



