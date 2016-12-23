Путин оценил свое влияние на мировую политику цитатой из «Кавказской пленницы»

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пошутил в ответ на вопрос журналиста ВГТРК о том, как он оценивает свое влияние на события, происходящие в мировой политике, в том числе Brexit и выборы в США, сообщает « Ленты.ру ».





Глава государства констатировал, что Демократическая партия США пытается свалить все свои неудачи на внешние факторы. «Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выбор в сенат, где республиканцев большинство, в Конгресс, где республиканцев большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир на развалинах часовни XVII века. Часовню мы тоже развалили?» — сказал Путин, делая отсылку к шутке из советской комедии «Кавказская пленница».





Российский лидер также отметил, что не склонен относить на свой счет симпатии значительной части сторонников республиканской партии. «В данном случае я думаю о том, что это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы», — подчеркнул он.

Напомним , выборы президента США прошли 8 ноября. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года. В ходе избирательной компании представители Демпартии неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы с помощью хакеров добыла и предала гласности материалы, компрометирующие руководство демократов и штаб их кандидата Хиллари Клинтон. Также Москву подозревали во вмешательстве в предвыборную кампанию с целью помочь кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу.



