Погода на выходные: Лютые морозы на западе и севере РК начнут отступать
23 декабря 2016, 16:38
Прогноз на 24-26 декабря 2016 года.
Циклон, вызвавший снегопады в большинстве областей Казахстана, уходит на Алтай. В тыл ему распространяется антициклон, с которым связана аномально холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 8-15ºС. Но уже в воскресенье под натиском атлантических воздушных масс в западных и северных областей республики морозы начнут отступать, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как отмечают синоптики, на остальной территории республики повышение температуры ожидается в начале следующей недели.
Напомним, что на Новый год синоптики обещали похолодание. Но их обещания не всегда сбываются. Так, согласно их долгосрочному прогнозу в начале и конце третьей декады месяца ожидалось понижение температуры воздуха. В северной половине ночью до 30…38 мороза, днем до 23…28 мороза; в южной половине ночью до 20…25 мороза, днем до 13…18 мороза. Однако синоптики предупреждали, что консультативный прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.
Фото: namonitore.ru
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