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Новости за сегодня

Мораторий на земельную реформу в Казахстане продлен до 2021 года

 

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан». Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства

Текст Закона публикуется в печати.

23 декабря 2016, 16:34
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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