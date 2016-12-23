Мораторий на земельную реформу в Казахстане продлен до 2021 года

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан». Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства

Текст Закона публикуется в печати.