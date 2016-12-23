В Усть-Каменогорске дорожные полицейские отказались покинуть улицы на месяц

В Усть-Каменогорске члены партии "Нур Отан" в ноябре предложили стражам правопорядка на месяц отказаться от дежурства на дорогах в одних и тех же местах. Полицейские рассматривали эту идею больше месяца, но в итоге отказались от эксперимента , передает , передает YK-avto.kz





В партии уверены, если бы число выписанных штрафов водителям заметно снизилось и, при этом не возрос уровень аварийности на дороге, эксперимент можно было бы признать успешным. Но полицейские отказались от предложения и не намерены оставлять уже "отработанные" точки по поимке нарушителей ПДД. Однако, они оказались не против еще раз сесть за стол переговоров с общественниками и обсудить возможность проведения подобного эксперимента, но в меньших масштабах.





Активисты предложили опробовать новшество хотя бы в отдельных районах города.

"Это ведь просто эксперимент. Мы намерены еще раз встретиться с полицейским руководством и рассмотреть возможность убрать патрульных хотя бы с отдельно взятых улиц города. Считаем, что ставить точку в этой теме пока еще рано", — прокомментировали в городском филиале «Нур Отан».





На сессии городского маслихата начальник местной полицейской службы Усть-Каменогорска Александр Соколовский сообщил, что после праздничных мероприятий идея будет обсуждаться снова, когда закончится январь, стражи порядка перестанут работать в режиме усиления.



