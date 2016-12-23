Путин пошутил про победу Трампа на выборах
23 декабря 2016, 16:41
Президент России заявил, что верил в победу миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пошутил про победу Дональда Трампа на выборах в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Рейган бы, мне кажется, порадовался, что представители его партии побеждают везде, и порадовался бы за вновь избранного президента (...) Хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит», — сказал Путин, обращаясь к журналисту ВГТРК.
В Вашингтоне неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, чтобы помочь Трампу одержать победу на выборах. Российские власти подобные утверждения последовательно опровергали.
«Никто не верил, кроме нас с вами, в том, что он [Трамп] победит», — сказал глава государства.
Путин объяснил победу Трампа тем, что кандидат от республиканцев понял настрой граждан США, «почувствовал настроение общества и работал именно в этой парадигме, до конца шел».
Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп обошел своего основного соперника — демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года.
Фото : Григорий Сысоев / РИА Нвоости
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