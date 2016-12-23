Путин пошутил про победу Трампа на выборах

Президент России заявил, что верил в победу миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пошутил про победу Дональда Трампа на выборах в США. Об этом сообщает корреспондент « Об этом сообщает корреспондент « Ленты.ру ».





«Рейган бы, мне кажется, порадовался, что представители его партии побеждают везде, и порадовался бы за вновь избранного президента (...) Хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит», — сказал Путин, обращаясь к журналисту ВГТРК.





В Вашингтоне неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, чтобы помочь Трампу одержать победу на выборах. Российские власти подобные утверждения последовательно опровергали.





«Никто не верил, кроме нас с вами, в том, что он [Трамп] победит», — сказал глава государства.

Путин объяснил победу Трампа тем, что кандидат от республиканцев понял настрой граждан США, «почувствовал настроение общества и работал именно в этой парадигме, до конца шел».





Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп обошел своего основного соперника — демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года.



