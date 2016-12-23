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Утверждены Правила осуществления лоцманской проводки судов

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 5 сентября 2016 года № 646 «Об утверждении Правил осуществления лоцманской проводки судов»

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» утверждены Правила осуществления лоцманской проводки судов.

В частотности морская администрация порта в пределах компетенции осуществляет контроль и надзор за деятельностью лоцманской службы.

Также уполномоченный орган в сфере торгового мореплавания устанавливает районы обязательной и районы необязательной лоцманской проводки судов и доводит информацию о таких районах до всеобщего сведения в морских портах и лоциях.

От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются следующие категории судов:

1) военные корабли;

2) военно-вспомогательные суда;

3) пограничные корабли;

4) суда, предназначенные для оказания портовых и иных услуг в порту;

5) маломерные суда;

6) суда, плавающие под Государственным флагом Республики Казахстан, которыми управляют капитаны со стажем плавания в районе обязательной лоцманской проводки судов не менее 24 месяцев на судах валовой вместимостью 3000 и более регистровых тонн.

В случае, если данные суда осуществляют плавание под управлением капитанов, соответствующих требованиям подпункта 6) настоящего пункта, то судовладелец либо морской агент предоставляют подтверждающие документы в Морскую администрацию порта за 3 суток до подхода судна к району обязательной лоцманской проводки судов.

Для осуществления лоцманской проводки лоцман обеспечивается:

1) лоцманским судном либо вертолетом, либо иным средством доставки лоцмана с берега на судно, обеспечивающего безопасную посадку и высадку лоцмана с судна, находящегося в исправном состоянии и обладающим необходимыми техническими характеристиками исходя из протяженности района и продолжительности лоцманской проводки судов, интенсивности судоходства, гидрометеорологических и других особенностей района лоцманской проводки судов;

2) необходимыми средствами связи с судами, службами морского порта, системами управления движения судов (далее - СУДС);

3) индивидуальными системами позиционирования и идентификации судов, сопряженными с информационной базой СУДС и портовых служб;

4) помещениями для работы и отдыха лоцманов, оборудованными телефонной связью и необходимой оргтехникой;

5) помещениями и оборудованиями для проведения технической учебы лоцманов;

6) откорректированными морскими навигационными картами и пособиями на район лоцманской проводки судов;

7) навигационной, гидрометеорологической и гидрографической информацией по району лоцманской проводки судов;

8) необходимыми документами, связанными с лоцманской деятельностью, в том числе лоцманским удостоверением;

9) спецодеждой в соответствии с климатическими условиями района лоцманской проводки судов;

10) индивидуальными спасательными средствами и средствами индивидуальной связи;

11) медицинскими средствами оказания первой помощи.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

23 декабря 2016, 16:39
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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