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Утверждены Правила осуществления лоцманской проводки судов
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 5 сентября 2016 года № 646 «Об утверждении Правил осуществления лоцманской проводки судов»
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В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» утверждены Правила осуществления лоцманской проводки судов.
В частотности морская администрация порта в пределах компетенции осуществляет контроль и надзор за деятельностью лоцманской службы.
Также уполномоченный орган в сфере торгового мореплавания устанавливает районы обязательной и районы необязательной лоцманской проводки судов и доводит информацию о таких районах до всеобщего сведения в морских портах и лоциях.
От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются следующие категории судов:
1) военные корабли;
2) военно-вспомогательные суда;
3) пограничные корабли;
4) суда, предназначенные для оказания портовых и иных услуг в порту;
5) маломерные суда;
6) суда, плавающие под Государственным флагом Республики Казахстан, которыми управляют капитаны со стажем плавания в районе обязательной лоцманской проводки судов не менее 24 месяцев на судах валовой вместимостью 3000 и более регистровых тонн.
В случае, если данные суда осуществляют плавание под управлением капитанов, соответствующих требованиям подпункта 6) настоящего пункта, то судовладелец либо морской агент предоставляют подтверждающие документы в Морскую администрацию порта за 3 суток до подхода судна к району обязательной лоцманской проводки судов.
Для осуществления лоцманской проводки лоцман обеспечивается:
1) лоцманским судном либо вертолетом, либо иным средством доставки лоцмана с берега на судно, обеспечивающего безопасную посадку и высадку лоцмана с судна, находящегося в исправном состоянии и обладающим необходимыми техническими характеристиками исходя из протяженности района и продолжительности лоцманской проводки судов, интенсивности судоходства, гидрометеорологических и других особенностей района лоцманской проводки судов;
2) необходимыми средствами связи с судами, службами морского порта, системами управления движения судов (далее - СУДС);
3) индивидуальными системами позиционирования и идентификации судов, сопряженными с информационной базой СУДС и портовых служб;
4) помещениями для работы и отдыха лоцманов, оборудованными телефонной связью и необходимой оргтехникой;
5) помещениями и оборудованиями для проведения технической учебы лоцманов;
6) откорректированными морскими навигационными картами и пособиями на район лоцманской проводки судов;
7) навигационной, гидрометеорологической и гидрографической информацией по району лоцманской проводки судов;
8) необходимыми документами, связанными с лоцманской деятельностью, в том числе лоцманским удостоверением;
9) спецодеждой в соответствии с климатическими условиями района лоцманской проводки судов;
10) индивидуальными спасательными средствами и средствами индивидуальной связи;
11) медицинскими средствами оказания первой помощи.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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