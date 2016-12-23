Алматинские коммунальщики обрабатывают дороги против гололеда
23 декабря 2016, 16:47
При этом, высота снежного покрова по состоянию на 11:00 часов составила 5 см
Коммунальными службами Алматы с начала снегопада производится обработка улиц противоголедными материалами. На данный момент, на посыпку дорожного полотна уже израсходовано 1860 тонн противогололедных материалов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на городское управление природных ресурсов.
Помимо этого, коммунальными службами проводятся работы по подметанию и сгребанию снега. В уборке задействовано более 1600 дорожных рабочих и 516 единиц спецтехники, в том числе 127 пескоразбрасывателей.
Массовый вывоз снега будет организован в ночной период с 23 на 24 декабря.
В связи с ожидаемым дальнейшим выпадением снега, в районных акиматах и коммунальных службах города организованы круглосуточные дежурства. За каждым районом закреплен сотрудник отдела охраны окружающей среды.
Фото: с ФБ управления природных ресурсов
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