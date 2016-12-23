Алматинские коммунальщики обрабатывают дороги против гололеда

При этом, высота снежного покрова по состоянию на 11:00 часов составила 5 см

Коммунальными службами Алматы с начала снегопада производится обработка улиц противоголедными материалами. На данный момент, на посыпку дорожного полотна уже израсходовано 1860 тонн противогололедных материалов , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на городское управление природных ресурсов.





Помимо этого, коммунальными службами проводятся работы по подметанию и сгребанию снега. В уборке задействовано более 1600 дорожных рабочих и 516 единиц спецтехники, в том числе 127 пескоразбрасывателей.





Массовый вывоз снега будет организован в ночной период с 23 на 24 декабря.





В связи с ожидаемым дальнейшим выпадением снега, в районных акиматах и коммунальных службах города организованы круглосуточные дежурства. За каждым районом закреплен сотрудник отдела охраны окружающей среды.





Фото: с ФБ управления природных ресурсов







