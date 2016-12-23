С внедрением ОСМС население будет иметь право на медицинскую помощь в любой государственной или частной клинике.

«Качество и доступность медицинской помощи - залог конкурентоспособности поликлиники». Так считает главный врач поликлиники №5 Гульшахира Камбарова.





С 2017 года в Республике Казахстан внедряется обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).





Внедрение в Казахстане ОСМС позволит обеспечить солидарную ответственность государства, работодателей и граждан за здоровье, а также повысить качество и доступность медицинских услуг.





Также с внедрением ОСМС население будет иметь право на медицинскую помощь в любой, по выбору, государственной или частной клинике. То есть будут реализованы права граждан на свободный выбор врача и медицинской организации. Следовательно, все медицинские организации должны быть заинтересованы в предоставлении доступной и качественной медицинской помощи.









С 2016 года работа поликлиники организована по принципу смешанной, то есть помощь предоставляется всем возрастным категориям населения. О результате работы лечебного учреждения говорит количество прикрепленных к ней граждан, число которых год из года растет. Сегодня здесь обслуживается 53425 человек из разных районов города.





В поликлинике обеспечена полная укомплектованность врачами узких профилей. В дневном стационаре на 35 коек созданы условия для комфортного пребывания пациентов при получении стационарозамещающей помощи.





Поликлиника оснащена современным оборудованием. На базе поликлиники с 2014 года функционирует городской гепатологический центр, целью которого является оказание качественной комплексной специализированной медицинской помощи пациентам с заболеваниями печени, диагностика, своевременное лечение больных с патологией печени в соответствии с международными стандартами. На базе центра организован прием пациентов с хроническими вирусными гепатитами по направлению организаций первичной медико-санитарной помощи и мониторинга противовирусной терапии, выдача рецептов на получение пациентами противовирусных препаратов.





С июля 2014 года для формирования листа ожидания составлен программный модуль «Гепатоцентр», который предназначен для электронной автоматизации ведения списка очереди на противовирусную терапию.





С целью помощи населению, согласно международного опыта, участвуют социальные работники, психологи. В поликлинике создана целая социально-психологическая служба, имеющая чёткие задачи и функциональные обязанности.





В данном лечебном учреждении функционируют молодежный центр здоровья «Жас дәурен», «Школа поведенческих факторов риска», «Школа для больных АГ и ИБС», «Школа профилактики сахарного диабета», организована первая в городе «Школа для пациентовс бронхиальной астмой».





Внедрена здесь и система электронной очереди «AlmaTurn». Это помогает в правильном распределении потока посетителей поликлиники при направлении на лечебные, консультативные услуги путем бронирования времени посещения, поиска данных пациента в базе данных поликлиники, приема on-line заявок с веб- сайта.





Модуль «Оценка персонала поликлиники» установлен в фойе поликлиники для выявления потребностей в услугах, а также нарушений со стороны врачей. Пациенты поликлиники имеют возможность получить подробную информацию по работе поликлиники, ознакомиться с расписанием врачей, нормативными документами и другой полезной информацией.





Для примирения конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные переговоры с привлечением нейтрального лица в прошлом году был организован Центр медиации. С целью повышения доступности и качества медицинской помощи, а также исключения очередности внедрена «Triage-система». Установлены картридеры для идентификации пациентов и сокращения времени оформления документов.





В поликлинике разработан алгоритм самостоятельного приема медсестер. Они вправе самостоятельно проводить приемы и осмотр больных с записью в амбулаторной карте в пределах своей компетенции, выписывают рецепты на бесплатные лекарственные средства больным с хроническими формами заболеваний, оказывают пациентам доврачебной и неотложной медицинской помощи при острых и хронических заболеваниях.





Во время месячника поликлиника №5 провел День открытых дверей для обследования на ранее выявление остеопороза среди лиц старших возрастных групп населения методом денситометрии. В ТРЦ «Maxima» была организована информационная компания в целях пропаганды здорового образа жизни, раннего выявления болезней системы кровообращения, профилактики социально-значимых и злокачественных заболеваний. Состоялась и благотворительная акция с целью проведения профилактического осмотра детей на дому из 20 многодетных и малоимущих семей невропатологом, педиатром, психологом.



