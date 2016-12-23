Глава МВД Италии рассказал подробности ликвидации подозреваемого в теракте в Берлине

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити в эфире телеканала Euronews подтвердил, что в ходе перестрелки с полицией в Милане был убит тунисец Анис Амри, который подозревается в совершении теракта в Берлине, сообщает Gazeta.ru













«Во время обычной проверки наши правоохранители заметили мужчину. Он вел себя нестандартно. Они запросили его документы. На это он начал стрельбу в полицейского. Полицейский был ранен, но его состояние не тяжелое. Другие правоохранители вступили в перестрелку. Начавший стрельбу мужчина был ликвидирован. Мы провели опознавание — им оказался Анис Амрис», — заявил Миннити на пресс-конференции.















