Путин назвал убедительными материалы по делу Улюкаева

В ходе своей ежегодной пресс-конференции Путин также отрицательно ответил на вопрос радиостанции "Эхо Москвы".

Президент России Владимир Путин заявил, что материалов в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, собранных следствием, было достаточно для того, чтобы уволить министра в связи с утратой доверия, сообщает сообщает bbc.com





В ходе своей ежегодной пресс-конференции Путин также отрицательно ответил на вопрос радиостанции "Эхо Москвы", говорил ли он с Улюкаевым после возбуждения дела и выслушал ли его версию событий.

Кроме того, президент ушел от ответа на вопрос, действительно ли подобные уголовные дела являются проявлением борьбы с коррупцией, или же речь идет о борьбе за "место за столом" Путина.





Президент также фактически не дал ответа на вопрос о том, считает ли он как верховный главнокомандующий, что Руслан Геремеев, вызванный в суд по делу об убийстве Бориса Немцова, должен явиться на заседание.

Вместо этого Путин начал говорить про важность расследования громких уголовных дел и сказал, что часто расследования бывают сложным. В частности, он напомнил о расследовании дела об убийстве вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, которое так и не завершено.





Политолог Константин Калачев считает, что Путин ушел от ответа на большинство вопросов корреспондента "Эха Москвы". "Предпочел говорить про Немцова, Старовойтову, Маневича. Повторил тезис послания о недопустимости информационной шумихи вокруг коррупционных дел", - добавил политолог.





Министр экономического развития России Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября. Это стало первым в истории современной России случаем задержания федерального министра.

Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере 2 млн долларов за положительную оценку сделки о покупке "Роснефтью" пакета акций компании "Башнефть". После этого Путин освободил Улюкаева от должности министра.



