Депутат: В Казахстане пожилые люди лишены полного объема социальной помощи

На заседании Социального совета в Мажилисе Парламента РК депутат парламента РК Жанат Омарбекова отметила, что пожилым людям в Казахстане кроме уборки и покупки продуктов с медикаментами другие виды специальной социально помощи не оказываются, передает корреспондент Zakon.kz.

«Фактически кроме определенных видов социально-бытовой помощи пожилые люди лишены других видов социальной помощи», - сказал она.

Депутат напомнила, что в рамках совершенствования законодательства в сфере социальной защиты в 2009 году был принят закон о спецсоцуслугах, в 2011 году введены в действие стандарты оказания спецсоцуслуг в области соцзащиты, образования и здравоохранения.

В стандартах установлены основные виды спецсоцусулуг, оказываемых с учетом индивидуальных потребностей, объемы и условия их предоставления.

«Всего установлено шесть видов услуг. Они используются в комбинированном сочетании с определением «социально»: социально-бытовые социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые», - перечислила Ж. Омарбекова.

В то же время «жалобы на качество и объемы оказания спецсоцуслуг продолжают поступать со стороны целевых групп».

«Действующий стандарт не охватывает всех реально нуждающихся в соцпомощи пожилых людей, так как он ограничивает категорию лиц преклонного возраста, которым могут быть оказаны спецсоцуслуги. В него не включены пожилые люди, вынужденно проживающие со своими совершеннолетними детьми, но страдающие от жестокого обращения с их стороны, включая физическое, психологическое и экономическое насилие», - сообщила парламентарий.

По ее словам, на практике пожилые люди крайне редко обращаются в правоохранительные органы для защиты своих прав, мотивируя это тем, что не хотят усугублять отношения с совместно проживаемыми детьми.

«Таким пожилым людям стандартом отказано предоставление услуг на дому в виду наличия трудоспособных детей. Однако, стандартом не учитывается психологический и эмоциональный климат в семье. Даже, если пожилые люди будут проживать отдельно от своих детей по причине конфликта, им все равно не будет полагаться соцобслуживание на дому. Таким образом, положения стандарта не могут быть реализованы в полном объеме по объективным причинам», - подчеркнула депутат.

Также Ж. Омарбекова полагает, что для качественного оказания спецсоцуслуг необходимо рассмотреть вопрос подготовки соцработников, качества данной подготовки, а также снижения нагрузки на соцработников.

«В рамках действующих стандартов на одного соцработника, обслуживающего получателя услуг на дому, приходится от 5 до 8 клиентов. Нагрузка зависит от того, насколько составляет устроенность жилища клиента. Если жилище благоустроено, то соцработник обслуживает 8 человек, а, если нет, то до 5 человек. С учетом приведенной статистики 1 соцработник может тратить максимум 2,5 часа на визит к одному получателю услуг в рамках 40 часовой рабочей неделе. Напрашивается логичный вопрос, какие именно услуги может оказать соцработник за эти 2,5 часа?», - указала она.

«На практике было выявлено, что из перечисленных в стандарте видов услуг соцработники оказывают лишь мизерную часть - это уборка квартир, покупка продуктов и медикаментов за счет пенсионеров. Речь не идет даже о выполнении всего перечня услуг социально-бытового характера, куда также входят услуги помощь в приготовлении пищи, содействие в топке печей, доставке дров, угля и воды, сдачи вещей в стирку, ремонт и так далее», - перечислила парламентарий.

По ее данным, положенные услуги либо не предоставляются в полном объеме, либо их качество существенно страдает в силу нерационального использования труда соцработников.

«Для оценки проблемы у нас отсутствует система оценки качества предоставления соцуслуг, в то же время зарубежные общественные организации постоянно занимаются изучением общественного мнения и ожиданий граждан, среди которых превалируют претензии и жалобы. Они проводят четкий мониторинг, замеряя уровень недовольства населения по тонким вопросам в социалке, а также степень несоответствия уровня ожидания населения к объемам и качеству соцпомощи. Для объективной оценки качества предоставляемых спецсоцуслуг очень важно ввести единую методологию оценки качества обслуживания, которая включала бы в себя все аспекты, начиная с оценки реакции потребителя с помощью анкетирования и заканчивая налаживанием системы статистического учета и анализа параметров оценки», - заключила депутат.

По ее информации, в Казахстане спецсоцуслуги получают 15% от общей численности населения, в прошлом году по этому направлению из государственного бюджета было выделено порядка 32 млрд тенге.

Ксения Давыдова