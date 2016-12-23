Наталья Слекишина выйдет на свободу на пять лет
23 декабря 2016, 16:58
Суд Илийского района рассмотрел ходатайство Слекишиной об отсрочке приговора в связи с воспитанием троих несовершеннолетних детей.
Суд Илийского района Алматинской области удовлетворил ходатайство Натальи Слекишиной об отсрочке приговора, сообщает informburo.kz.
"Из представленного суду материла видно, что Слекишина по личному делу имеет четыре взыскания, которые погашены. Поменяла своё отношению к режиму содержания, отношение к распорядку положительное, гигиену соблюдает, интеллектуально развита, встала на путь исправления (...) В результате изнасилования в местах лишения свободы была рождена её дочь Слекишина Назира. Дальнейшее нахождение Слекишиной и её ребёнка в местах лишения свободы невозможно. Суд считает возможным отсрочку приговора Слекишиной сроком на пять лет. Суд постановил ходатайство Натальи Слекишиной об отсрочке приговора удовлетворить частично. Отсрочить исполнение приговора сроком на пять лет", – зачитал своё решение председатель суда Илийского района Ертаргын Садвокасов.
Ранее адвокат Слекишиной рассказала, что в Алмалинский районный суд было подано прошение об отсрочке отбытия наказания Слекишиной. Умарова обращается к Генеральной прокуратуре с просьбой поддержать это прошение, потому что пребывание в исправительном учреждении, даже после вынесения приговора Хакимову, небезопасно для женщины и ее ребенка.
Напомним, 32-летняя Наталья Слекишина обвинила четырех сотрудников исправительного учреждения ЛА 155/18 (г. Алматы), где она отбывала срок, в групповом изнасиловании. Это произошло в августе прошлого года. Слекишина после изнасилования родила ребенка – девочку, которую назвала Назирой. Экспертиза подтвердила отцовство одного из надзирателей колонии ЛА 155/18 - Руслана Хакимова. Он попал на скамью подсудимых. Еще трое сотрудников колонии ушли от ответственности.
В ходе судебного процесса, когда дело подошло ближе к прениям, Слекишина внезапно отказалась от адвокатов. Ей удалось рассказать адвокату Айман Умаровой, что она сделала это из-за угроз. Позже Слекишина объявила голодовку и потребовала обеспечить ей безопасность, а также вернуть адвоката. В результате прокуратура занялась обеспечением безопасности Слекишиной, а также была инициирована проверка в ЛА 155/1 (СИ-1, Алматы), куда на время суда была переведена Слекишина. В отношении ряда сотрудников этого СИЗО было возбуждено уголовное дело.
На последнем судебном заседании обвиняемому Хакимому был вручен новый обвинительный акт, в котором ему добавлена еще одна статья - пытки. Кроме этого, отдельно выделено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц СИ-18, где изнасиловали Слекишину. В рамках этого дела допрошен Омарбеков Е.Д., бывший и.о. начальника СИ-18.
Фото zakon.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836012-bee3c2e00adbe83f5b5f19ee47a6eefa
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com