Наталья Слекишина выйдет на свободу на пять лет

Суд Илийского района Алматинской области удовлетворил ходатайство Натальи Слекишиной об отсрочке приговора, сообщает сообщает informburo.kz









"Из представленного суду материла видно, что Слекишина по личному делу имеет четыре взыскания, которые погашены. Поменяла своё отношению к режиму содержания, отношение к распорядку положительное, гигиену соблюдает, интеллектуально развита, встала на путь исправления (...) В результате изнасилования в местах лишения свободы была рождена её дочь Слекишина Назира. Дальнейшее нахождение Слекишиной и её ребёнка в местах лишения свободы невозможно. Суд считает возможным отсрочку приговора Слекишиной сроком на пять лет. Суд постановил ходатайство Натальи Слекишиной об отсрочке приговора удовлетворить частично. Отсрочить исполнение приговора сроком на пять лет", – зачитал своё решение председатель суда Илийского района Ертаргын Садвокасов.