Крупный СЭС появится в Жамбылской области

В Жамбылской области в рамках второй пятилетки ФИИР планируется построить солнечную электростанцию.

По предварительным данным, общая стоимость объекта по производству альтернативного источника энергии составит 9, 2 млрд. тенге. Станция будет способна производить 24 МВТ в час. Сегодня для этих целей уже выделен земельный участок в 74 гектара, все проектные документы полностью подготовлены.





Для строительства станции в Т.Рыскуловском районе будет привлечено 50-60 человек. На новом предприятии постоянными рабочими местами будет обеспечно 22 человека. ТОО «Aguila Solar» планирует полностью завершить строительство объекта в 2017 году.





В области функционируют 9 объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с общей мощностью 114 МВт. (4 - ГЭС - на 15,1 МВт., 3 – ВЭС – на 48,4 МВт., 2 - СЭС – на 50,5 МВт).

В том числе, в 2015 году во время телемоста был презентован запуск самой крупной в Центральной Азии солнечной электростанции «Бурное солар-1», мощностью 50 МВт и общей стоимостью 23,2 млрд. тенге, которая вышла на 100%-ную мощность.





Проект реализован на основе государственно-частного партнерства с участием «СПК Тараз», ТОО «Самрук-Казына Инвест» и «United GreenEnergyLimited» из Великобритании.

На сегодня получена дополнительная квота на 50 МВт. Таким образом, в 2017 году мощность электростанции будет доведена до 100 МВт.





В мае текущего года в Лондоне данный проект удостоен премии Европейского банка реконструкции и развития в области устойчивого развития и внедрения новых стандартов энергоэффективности в мировом масштабе.

В целом, в предстоящие 3 года планируем строительство объектов ВИЭ общей мощностью порядка 247 МВт. Реализация всех проектов позволит покрыть 40-50% потребности области в электроэнергии.

Это станет весомым вкладом в «зеленую экономику» страны в свете проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2017».



