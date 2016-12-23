Президент России выразил сожаление из-за вялости «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин, говоря о пользе «нормандского формата» в урегулировании конфликта на востоке Украины, констатировал его низкую эффективность. Об этом глава государства заявил в ходе большой пресс-конференции , отвечая на вопрос журналиста ТАСС, передает в пятницу, 23 декабря, корреспондент « , отвечая на вопрос журналиста ТАСС, передает в пятницу, 23 декабря, корреспондент « Ленты.ру ».





«Остается только сожалеть, что "нормандский формат" по Украине работает вяло и не демонстрирует сверхэффективности, но другого у нас нет», — сказал российский лидер, отметив, что, если он будет потерян, ситуация начнет деградировать.





Говоря о введении безвизового режима между Евросоюзом и Украиной, Путин подчеркнул, что только приветствует этот шаг. «Я вообще считаю, что визовый режим в Европе — вообще анахронизм холодной войны, и нужно от него избавляться как можно скорее», — заявил президент.





В то же время он отметил, что ЕС, предоставляя украинцам безвизовый режим, должен также обеспечить их правом на работу. В противном случае люди окажутся в «унизительном положении»: они будут вынуждены трудиться нелегально, не имея социальной защиты.





15 декабря Европарламент большинством голосов одобрил предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Украины и Грузии. Это решение еще предстоит утвердить Совету Евросоюза. Ранее в Европарламенте были утверждены механизмы отмены этого режима. Предусматривается, что поездки могут быть приостановлены, если на территории стран — членов ЕС окажется большое число граждан Украины или Грузии, отказывающихся вернуться на родину.





Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В феврале 2015-го в столице Белоруссии участниками «нормандского формата» (президенты России, Франции, Германии и Украины) были приняты минские соглашения. Это комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренности, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение местных выборов.