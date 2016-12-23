Путин задумался об истинных организаторах убийства посла России в Турции

Президент Владимир Путин считает, что убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова — это прежде всего покушение на Россию и отношения между двумя странами. Он сказал об этом в пятницу, 23 декабря, в ходе большой пресс-конференции, передает корреспондент « передает корреспондент « Ленты.ру ».





«Откровенно скажу, что я скептически относился к тезису, что и наш самолет был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение», — отметил российский лидер.





«Мне уже кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, оно, конечно, носит глубокий характер», — добавил он. В то же время Путин подчеркнул, что не считает себя вправе «переводить на кого-то стрелки, кого-то в чем-то обвинять, но мы видим, что это факт, это происходит».





Глава государства подчеркнул, что развитию отношений произошедшее не помешает.



