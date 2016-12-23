Алматинских полицейских, посмеявшихся над добрым водителем «Сузуки» наказывать не стали

В ДВД Алматы сообщили, что по факту видео известном в соцсетях, как «Красный крест что ли?» с участием полицейских и водителя автомобиля Suzuki, который вежливо пропустил Mercedes-Benz, проведена проверка. В данном случае в действиях инспекторов нарушений законодательства не выявили. Была проведена беседа с сотрудниками полиции по соблюдению норм приказа о вежливом и внимательном обращении с гражданами , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





"По первоначальным результатам которой установлено, что 22.12.2006 года экипаж специализированного батальона Управления административной полиции ДВД города Алматы нес службу по охране общественного порядка и обеспечению дорожной безопасности. Следуя по улице Жибек Жолы в северном направлении, восточнее улицы Кунаева, в поле зрения сотрудников полиции попала автомашина марки «Сузуки», водитель которой на небольшом отрезке проезжей части стал без надобности останавливаться на дороге и пропускать выезжающие с парковочных мест транспортные средства. В этой части следует заметить, что опубликованное видео не полное, оно вырвано из контекста, его автор путем монтажа вырезал эпизод лишь с последней - четвертой по счету машиной из числа тех, которые он непрерывно пропускал.

В результате действий данного водителя в основном потоке транспорта, движущегося по Жибек Жолы, произошли заторные явления: «хвост» потока из-за искусственно созданного затора занял перекресток с улицей Пушкина и мешал движению машин в южном и северном направлениях.

Оценив сложившуюся ситуацию, а также с целью устранения факторов, способствующих образованию заторных явлений, сотрудники дорожно-патрульной полиции сделали замечание водителю «Сузуки» и призвали проявлять водительскую солидарность по мере возможности, оценивая ситуацию и вероятные последствия. В данном случае в действиях инспекторов нарушений законодательства не выявлено", - говорится в сообщении ДВД.



