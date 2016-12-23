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В новогоднюю ночь астанчан будут охранять усиленные наряды полиции

23 декабря 2016, 17:17

Созданы дополнительные следственно-оперативные группы для своевременного выезда на места происшествия.


В период празднования Нового года личный состав департамента внутренних дел Астаны переводится на усиленный вариант несения службы, увеличена плотность нарядов на улицах и общественных местах города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Главная задача - это обеспечение общественного порядка в столице и безопасности наших граждан.

Охрану общественного порядка обеспечивает порядка 1500 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной Гвардии МВД РК, свыше 200 единиц служебного автотранспорта.

В настоящее время проводится полный комплекс мероприятий для обеспечения безопасности граждан на улицах и в других общественных местах. Созданы дополнительные следственно-оперативные группы для своевременного выезда на места происшествия.

Кроме того, в целях своевременного реагирования на сообщения о правонарушениях и преступлениях в дни праздничных мероприятий будет задействовано максимальное количество полицейских автопатрулей.

В новогоднюю ночь будет обеспечен максимальный выход личного состава ДВД Астаны с привлечением воинских частей Национальной гвардии РК. Для предотвращения несчастных случаев организована работа по недопущению фактов стихийной реализации несертифицированной пиротехнической продукции и использования их в местах массового пребывания граждан.

На стационарных постах системы «Рубеж» усилен контроль за недопущением фактов незаконного ввоза еловой продукции и других запрещенных предметов.

Фото с сайта Comode.kz

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