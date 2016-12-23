С 2017 года лекарственные средства будут закупаться в новом формате

В Астане, на базе единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация», прошло расширенное совещание по вопросам обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи ТОО «СК-Фармация», передает корреспондент BNews.kz.

Единый дистрибьютор за 7 лет работы компании «СК-Фармация» сэкономил порядка 55 млрд тенге бюджетных средств без ущерба для качества. Экономия за 2016 год составила 5,4 млрд тенге. Из этого количества у отечественных производителей было закуплено лекарственных средств на общую сумму 25,3 млрд тенге, по прямым контрактам - на 16,7 млрд тенге.

«Для бесперебойного обеспечения больниц медикаментами в 2016 году пересмотрен подход отгрузки продукции. По состоянию на 15 ноября 2016 года в медицинских учреждениях страны 100% в полном объеме доставлен основной годовой заказ. Кроме того доставлен дополнительный объем на 10 млрд тенге» - сообщил в ходе совещания председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нуржан Алимбаев.

Закуп на следующий год, в отличие от предыдущих лет, был проведен заблаговременно. Уже закуплено 95% от заявленной потребности 2017 года. На сегодняшний день 75% продукции доставлено на склады единого дистрибьютора.

Поддержка отечественного производства и предпринимательской инициативы - одно из главных направлений Единого дистрибьютора: заключаются долгосрочные договоры поставки на 10 лет. Из закупленных 909 препаратов на 2017 год, 463 наименований (52%) - казахстанского производства.

Со следующего года будет снижен размер наценки компании до 7%. Уменьшение размера наценки позволит снизить цену на закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Это понизит нагрузку на государственный бюджет и увеличит охват по обеспечению лекарственными средствами пациентов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

С 2017 года планируется переход на электронные закупки. Для этих целей заключен меморандум с «Центром электронной коммерции МФ РК» по созданию отдельного модуля. Это позволит сделать процедуры закупок публичными и прозрачными, понизит процент административных и коррупционных рисков.