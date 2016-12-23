«Astana Arlans» назвал состав на новый сезон
23 декабря 2016, 17:35
В основной состав команды войдут 20 боксеров в десяти весовых категориях и еще 17 боксеров будут заявлены в резервном составе.
Как объявлялось ранее, новый, седьмой сезон стартует в феврале 2017 года. Всемирной серией бокса было принято решение о разделении групп по континентам и все 12 участников проекта были разделены на три группы: на американскую, европейскую и азиатскую, по четыре клуба в каждой группе, сообщает официальная группа «Astana Arlans» ВКонтакте.
Вместе с двукратными чемпионами WSB клубом «Astana Arlans», входящим в состав ППСК «Астана», в группе азиатского континента будут боксировать вернувшиеся в проект «China Dragons» (Китай), успешно дебютировавшие в прошлом сезоне «Uzbek Tigers» (Узбекистан) и «Russian Boxing Team» (Россия), с которыми «Astana Arlans» неоднократно встречались в рамках проекта.
Старшим тренером в новом сезоне останется Нурлан Акурпеков, который в продолжении несколько лет работает с «Astana Arlans». Так же как и в прошлом году главный тренер национальной сборной страны, Айтжанов Мырзагали будет тренером-консультантом клуба.
Помогать им будут не менее именитые тренеры, воспитавшие не одно поколение успешных боксеров. Тренерский состав клуба на седьмой сезон: Андасов Нуркен, Ертаев Ермек и Джумадилов Болат.
По уже сложившейся традиции, состав боксеров клуба был определен после чемпионата Казахстана, где многие молодые боксеры заявили о себе. Первые сборы начнутся в начале января в Академии бокса АИБА (Алматинская область) совместно с национальной сборной РК. Тогда же, в январе будет проведен медосмотр, заключение контрактов и презентация команды «Astana Arlans» на седьмой сезон WSB.
В основной состав команды войдут 20 боксеров в десяти весовых категориях и еще 17 боксеров будут заявлены в резервном составе.
По предварительным данным кандидатами заявлены следующие боксеры:
49 кг: Темиртас Жусупов, Ермек Мадиев;
52 кг: Олжас Саттибаев, Анвар Музапаров;
56 кг: Ильяс Сулейменов, Жанболат Кыдырбаев;
60 кг: Закир Сафиуллин, Мирасали Сарсенов;
64 кг: Мижитов Дилмурат, Жексенби Максат;
69 кг: Асланбек Шымбергенов, Канагат Маралов;
75 кг: Ерик Альжанов, Сапарбай Айдаров;
81 кг: Нурдаулет Жарманов, Арман Рысбек;
91 кг: Антон Пинчук, Мухамеджан Еркин;
+91 кг: Олжас Букаев, Дмитрий Зиско.
Весовые категории разделены на две группу С1 и С2. В С1 боксеры в весовых категориях: 49 кг, 56 кг, 64 кг, 75 кг и 91 кг. В группе С2: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг и +91 кг.
В течении сезона боксеры в весовых категориях С1 и С2 будут боксировать поочередно.
Первый бой планируется в России в начале февраля. Последующие три встречи будут домашними, и в прошлых сезонах будут проведены в регионах страны. В этом году матчи Всемирной серии бокса посетят такие города как Талдыкорган, Атырау и Тараз. Места проведения матчей плей-оф будут определены позже.
Напомним, что проект Всемирной серии бокса был создан по инициативе АИБА в 2010 году и с первого сезона национальная сборная по профессиональному боксу страны, команда «Astana Arlans» участвует в этом проекте и является одной из самых успешных команд.
Фото из открытых источников
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