Правительство Ливии сообщило о переговорах с угонщиками самолета
23 декабря 2016, 17:37
На борту самолета находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа.
Правительство Ливии сообщило о переговорах с угонщиками самолета, сообщает РИА Новости.
По информации Times of Malta, угонщик утверждает, что он готов отпустить всех пассажиров, если будут выполнены его требования. У захватчика ручная граната.
Напомним, угнанный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways приземлился на Мальте.
Фото: © РИА Новости. Максим Блинов
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