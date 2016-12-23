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Правительство Ливии сообщило о переговорах с угонщиками самолета

23 декабря 2016, 17:37

На борту самолета находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа.


Правительство Ливии сообщило о переговорах с угонщиками самолета, сообщает РИА Новости.

По информации Times of Malta, угонщик утверждает, что он готов отпустить всех пассажиров, если будут выполнены его требования. У захватчика ручная граната.

Напомним, угнанный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways приземлился на Мальте.

Фото: © РИА Новости. Максим Блинов


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