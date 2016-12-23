Опубликовано видео с захваченным самолетом на Мальте
23 декабря 2016, 17:44
Лайнер находится на взлетно-посадочной полосе, на его борту — 118 человек.
Издание Times of Malta опубликовало в пятницу, 23 декабря, видео с захваченным самолетом ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который приземлился в международном аэропорту Мальты.
Лайнер находится на взлетно-посадочной полосе, на его борту — 118 человек. Издание отмечает, что один из двух угонщиков может быть вооружен ручной гранатой. О требованиях злоумышленников неизвестно.
Видео: timesofmalta.com
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