Жакупова: в Казахстане действует комплексная система оказания специальных социальных услуг

На совместном заседании Социального совета в Мажилисе Парламента РК и Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию вице министр здравоохранения и социального развития РК Светлана Жакупова рассказала о совершенствовании системы стандартов оказания специальных социальных услуг нуждающимся в них казахстанцам, передает корреспондент Zakon.kz.

«Актуальность обсуждаемой темы по совершенствованию госрегулирования системы спецсоцуслуг очевидна в рамках госполитики по модернизации подходов соцсферы до 2030 года, где главным трендом в этой области будет построение механизма межведомственного взаимодействия при оказании спецсоцуслуг различным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации», - сказала она.

Вице-министр напомнила, что сейчас проходит второй этап модернизации, начатая с 2009 года.

«Предусмотренные меры были направлены на создание нормативно-правовой базы системы спецсоцуслуг, в рамках которой был принят большой пакет законодательных инициатив. Это позволило поэтапно, начиная с 2009 года, обеспечить введение стандартов оказания спецсоцуслуг. Нужно отметить, что, если раньше получателями услуг были только лица имеющие инвалидность или лица престарелого возраста, то сегодня мы работает с осужденными, с лицами, находящимися на учете служб пробации, жертвами торговли людьми, бытового насилия, с лицами без определенного места жительства», - перечислила С. Жакупова.

По ее информации, «удельный вес лиц», охваченных оказанием спецсоцуслугами в общей численности лиц нуждающихся в их получении, составила по итогам 10 месяцев текущего года порядка 98%.

«Если в абсолютном выражении, то это 122 тысяч человек получили эти услуги», - уточнила она.

В то же время вице-министр подчеркнула, что главным новшеством модернизации стало построение комплексной системы оказания спецсоцулуг.

«Иными словами обратившемуся за помощью человеку одновременно предоставляется содействие в бытовом устройстве, в необходимом объеме оказания медицинской, психологической, педагогической видов помощи. Либо оказывается содействие в их получении, оформляются все полагающиеся выплаты из республиканского или местного бюджета, предоставляются льготы. Также льготно предоставляются юруслуги и помощь, организуется досуговая, трудовые виды деятельности. Объем услуг определяется, во-первых, от нуждаемости человека, во-вторых, от его потребностей и оценки его физиологический, психологических способностей, в-третьих, адресно, через индивидуальный подход», - рассказала она.

В настоящее время субъектами, оказывающими спецсоцуслуги, являются государственные и негосударственные организации.

«Их численность с начала года достигла 800 субъектов, в том числе 13% представлены некоммерческим сектором. Если в 2009 году с нами сотрудничало только 4 НПО с охватом 1,5 тысяч человек, то их число в текущем году достигло 103 с охватом 5 тысяч 900 человек. Нужно отметить, что до 2009 года данные услуги предоставлялись только субъектами государственной собственности», - подчеркнула С. Жакупова.

«Объем затрат на реализацию стандартов с 2009 года составил более 20 млрд тенге, то есть это за семь лет», - заключила вице-министр.

Ксения Давыдова