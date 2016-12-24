Во Франции эвакуировали рождественскую ярмарку

Около 30 полицейских уже прибыли на место происшествия и благополучно уничтожили газовый баллон.

Ярмарка во французском городке Мец на северо-западе Франции была эвакуирована после того, как возле неё нашли автомобиль с газовым баллоном, сообщает британский новостной портал Daily Star.

Около 30 полицейских уже прибыли на место происшествия и благополучно уничтожили газовый баллон.

Фото:© РИА Новости/Александр Вильф, источник - Лайф