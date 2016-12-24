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За хамство в Алматы за год наказали 65 чиновников

24 декабря 2016, 00:22

Из них всего 3% работников привлекли к ответственности по всей строгости закона.


За недоработки, хамство и оскорбление граждан в Алматы за год наказаны 65 госслужащих, передает телеканал «Алматы».

Из них всего 3% работников привлекли к ответственности по всей строгости закона. Как заявили в Департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции, их руководство отнеслось к нарушениям слишком лояльно. В итоге сотрудники госорганов отделались лишь замечаниями и выговорами. С нового года в ведомстве обещают быть с ними жестче. С 2017-го госслужащих корпуса Б, а это непосредственно исполнители, ждет внеплановая аттестация, где проверят их пригодность к работе в данной сфере.

«Каждая проделанная работа госслужащего будет оцениваться по пятибалльной шкале, и общая оценка потом уменьшается на так называемые штрафные санкции за нарушения трудовой и исполнительской дисциплины», – сообщила председатель совета по этике департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по г. Алматы Айгуль Байханова.


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