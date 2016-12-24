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Болдуин хочет спеть Highway to Hell на инаугурации Трампа

24 декабря 2016, 01:07

Ранее СМИ сообщили, что знаменитости боятся выступать на инаугурации Трампа из-за возможного осуждения.


Американский актёр Алек Болдуин заявил, что хочет выступить на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа с песней Highway to Hell группы AC/DC.

Ранее Алек Болдуин показал пародию на Дональда Трампа на американском развлекательном шоу Saturday Night Live и получил награду кинокритиков в категории "Лучший актёр-гость в комедийном сериале".

Сам Дональд Трамп выразил недовольство пародийным эпизодом Болдуина на Saturday Night Live.

Ранее СМИ сообщили, что знаменитости боятся выступать на инаугурации Трампа из-за возможного осуждения.

Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин, источник – Лайф


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