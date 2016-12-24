Болдуин хочет спеть Highway to Hell на инаугурации Трампа
Ранее СМИ сообщили, что знаменитости боятся выступать на инаугурации Трампа из-за возможного осуждения.
Американский актёр Алек Болдуин заявил, что хочет выступить на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа с песней Highway to Hell группы AC/DC.
Ранее Алек Болдуин показал пародию на Дональда Трампа на американском развлекательном шоу Saturday Night Live и получил награду кинокритиков в категории "Лучший актёр-гость в комедийном сериале".
Сам Дональд Трамп выразил недовольство пародийным эпизодом Болдуина на Saturday Night Live.
Ранее СМИ сообщили, что знаменитости боятся выступать на инаугурации Трампа из-за возможного осуждения.
Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин, источник – Лайф
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