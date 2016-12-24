"Милан" одолел "Ювентус" и получил Суперкубок Италии

Футболисты "Милана" завоевали свой первый за пять лет титул, одолев в серии 11-метровых "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 1:1. Поэтому два суперклуба, один из которых - "Милан" - давно уже не претендует на что-то серьёзное в Серии А, выявили сильнейшего в серии пенальти.

В ней друг против друга сошлись два вратаря по имени Джанлуиджи - знаменитый капитан "Ювентуса" Буффон и восходящая звезда итальянского футбола и "Милана" Доннарумма. Первый сейв совершил чемпион мира-2006. Однако затем за юное дарование сыграла штанга. А решающий удар Доннарумма отразил после удара ведущего форварда туринцев Паоло Дибалы.

Точку в серии пенальти поставил Марио Пашалич. Итоговый счёт 11-метровых - 4:3 в пользу "Милана". Который, кстати, при схожих обстоятельствах одолел "Ювентус" в финале Лиги чемпионов 2002/03: тогда основное и дополнительное время закончилось со счётом 0:0, а победный пенальти реализовал Андрей Шевченко.

Доннарумма постепенно превращается в основного вратаря сборной Италии. Учитывая, что Буффон намерен завершить карьеру в 40 лет, не исключено, что мы увидим обоих итальянских голкиперов на ЧМ-2018 в России.

Предыдущий трофей "Милан" завоевал в 2011 году, став тогда обладателем скудетто. С тех пор серию А неизменно выигрывал "Ювентус".

Суперкубок Италии

Ювентус - Милан - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) пенальти - 3:4

Голы: Кьеллини, 18 (1:0). Бонавентура, 38 (1:1)

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