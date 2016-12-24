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Казахстан принял участие в обсуждении экспортного контроля между странами СНГ

24 декабря 2016, 01:57

Дипломаты из СНГ обсудили экспортный контроль и нераспространение ОМП.


В Министерстве иностранных дел РФ состоялись консультации по вопросам взаимодействия государств-участников СНГ в области экспортного контроля и борьбы с распространением оружия массового поражения, сообщили в департаменте информации и печати МИД России, пишет РИА Новости.

"Представители внешнеполитических ведомств обсудили последние изменения в национальных системах экспортного контроля, положение дел в многосторонних механизмах экспортного контроля и проблематику реализации резолюции 1540 (2004) СБ ООН. В ходе консультаций были также рассмотрены вопросы, касающиеся Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет и Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения", – говорится в сообщении.

В консультациях приняли участие представители Азербайджанской Республики (в качестве наблюдателя), Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Исполнительного комитета СНГ.

Участники консультаций почтили минутой молчания память чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова, погибшего в результате террористического акта в Анкаре.

Следующие консультации по тематике экспортного контроля и нераспространения предполагается провести в декабре 2017 года в Москве.

Фото © МПА СНГ


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