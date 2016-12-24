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24 декабря на большей части Казахстана выпадет снег

24 декабря 2016, 06:01

Погода без осадков ожидается на юго-западе республики.


Практически на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег. Местами метель, туман, гололед, усиление ветра. На юго-западе погода ожидается без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами метель, туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с.

В Кызылординской области местами-гололед. В Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами-туман.

В Западно-Казахстанской области ожидается местами низовая метель.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-25 м/с.

В Алматы днем -9°, ясно.

В Астане днем -23°, облачно, слабый снег.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: mapio.net.

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