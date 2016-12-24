24 декабря на большей части Казахстана выпадет снег
24 декабря 2016, 06:01
Погода без осадков ожидается на юго-западе республики.
Практически на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег. Местами метель, туман, гололед, усиление ветра. На юго-западе погода ожидается без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами метель, туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с.
В Кызылординской области местами-гололед. В Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами-туман.
В Западно-Казахстанской области ожидается местами низовая метель.
В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-25 м/с.
В Алматы днем -9°, ясно.
В Астане днем -23°, облачно, слабый снег.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: mapio.net.
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