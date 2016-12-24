В одном из дворов Алматы дотла сгорел автомобиль
24 декабря 2016, 06:38
Хозяйка автомобиля утверждала, что ее автомобиль подожгли.
В Алматы во дворе дома, расположенного по адресу ул. Жибек Жолы д. №124, произошло возгорание Toyota Yaris, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Автомобиль сгорел дотла, пока огнеборцы пытались подобраться к нему. Проезд затруднял узкий проезд и автостоянка, через которую был перекинут пожарный рукав. К счастью, огонь не перекинулся на близстоящие машины.
По словам хозяйки, она припарковалась, зашла в квартиру и через 15 минут заметила разгорающийся автомобиль. Она утверждала, что ее авто сожгли.
На месте пожара предметов с помощью которых могли совершить поджог пока не обнаружено. Точную причину возгорания выясняют дознаватели ДЧС Алматы.
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