В одном из дворов Алматы дотла сгорел автомобиль

Хозяйка автомобиля утверждала, что ее автомобиль подожгли.

В Алматы во дворе дома, расположенного по адресу ул. Жибек Жолы д. №124, произошло возгорание Toyota Yaris,





Автомобиль сгорел дотла, пока огнеборцы пытались подобраться к нему. Проезд затруднял узкий проезд и автостоянка, через которую был перекинут пожарный рукав. К счастью, огонь не перекинулся на близстоящие машины.





По словам хозяйки, она припарковалась, зашла в квартиру и через 15 минут заметила разгорающийся автомобиль. Она утверждала, что ее авто сожгли.





На месте пожара предметов с помощью которых могли совершить поджог пока не обнаружено. Точную причину возгорания выясняют дознаватели ДЧС Алматы.



