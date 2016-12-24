США распространили действие "закона Магнитского" на весь мир

Действие данной нормы распространяется на 6 лет, однако введенные в ее рамках санкции не имеют временных ограничений и могут быть отменены только решением президента США.

Закон о расходах на военные нужды в 2017 году, подписанный президентом США Бараком Обамой в пятницу, распространяет действие "закона Магнитского" на весь мир и позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека, сообщает РИА сообщает РИА Новости





Как отмечается в документе, президент может ввести санкции против любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за "внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране". Также речь идет о причастности к коррупции, хищениям и другим правонарушениям.





Санкции предусматривают, в частности, блокирование собственности или активов, которые могут находиться под контролем США. Кроме того, лица, подпадающие под данный закон, не смогут получить американскую визу.





Действие данной нормы распространяется на 6 лет, однако введенные в ее рамках санкции не имеют временных ограничений и могут быть отменены только решением президента США.





Закон является развитием так называемого "акта Магнитского", принятого в США 14 декабря 2012 года. Он вводил санкции в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".





"Список Магнитского", названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, обвинявшегося в налоговых махинациях, был опубликован минфином США в апреле 2013 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении ряда российских граждан.





Дмитрий Злодорев.



