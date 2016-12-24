Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека призвал начать расследование в связи с заявлениями Дутерте о том, что он убил как минимум троих человек.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сжечь ООН после того, как в организации выступили с критикой методов главы государства по борьбе против подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на заявление Дутерте, передает Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на заявление Дутерте, передает ТАСС





"Я сожгу ООН, если хотите. Я сожгу ООН, если поеду в Америку", - цитирует издание слова главы Филиппин во время выступления на военной базе в городе Замбоанга на юге страны.





Ранее в декабре верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал судебные власти Филиппин начать расследование в связи с заявлениями президента о том, что он, будучи мэром города Давао, убил как минимум троих человек. "Такие действия прямо противоречат третьей статье Конституции Филиппин. Они нарушают и нормы международного права, включая право на жизнь и на свободу от насилия", - считает аль-Хусейн.





"Все это требует справедливого судебного разбирательства, при котором будет обеспечена равная защита всех сторон перед законом и презумпция невиновности до тех пор, пока вина не будет доказана", - добавил он.





Аль-Хуссейн также выразил обеспокоенность в связи с "эпидемией внесудебных казней" на Филиппинах. После прихода Дутерте к власти летом этого года, были убиты тысячи граждан страны, якобы связанные с продажей наркотиков. Комиссар ООН заявлял также, что об этих убийствах поступает слишком мало информации.





14 декабря филиппинский лидер заявил, что в Давао он лично на собственном мотоцикле патрулировал улицы в поисках "конфликтных ситуаций, чтобы иметь возможность убить". "В Давао я делал это лично, просто чтобы показать полицейским, что если я могу это сделать, почему этого не могут сделать они", - заявлял президент.





71-летний Дутерте вступил в должность президента Филиппин 30 июня этого года. Когда он занял пост главы государства, в стране началась силовая кампания по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой погибли несколько тысяч человек. Ранее в ответ на критику со стороны ООН Дутерте не исключил возможность выхода Филиппин из состава международной организации.



