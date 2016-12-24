Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН
24 декабря 2016, 07:32
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека призвал начать расследование в связи с заявлениями Дутерте о том, что он убил как минимум троих человек.
Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сжечь ООН после того, как в организации выступили с критикой методов главы государства по борьбе против подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на заявление Дутерте, передает ТАСС.
"Я сожгу ООН, если хотите. Я сожгу ООН, если поеду в Америку", - цитирует издание слова главы Филиппин во время выступления на военной базе в городе Замбоанга на юге страны.
Ранее в декабре верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал судебные власти Филиппин начать расследование в связи с заявлениями президента о том, что он, будучи мэром города Давао, убил как минимум троих человек. "Такие действия прямо противоречат третьей статье Конституции Филиппин. Они нарушают и нормы международного права, включая право на жизнь и на свободу от насилия", - считает аль-Хусейн.
"Все это требует справедливого судебного разбирательства, при котором будет обеспечена равная защита всех сторон перед законом и презумпция невиновности до тех пор, пока вина не будет доказана", - добавил он.
Аль-Хуссейн также выразил обеспокоенность в связи с "эпидемией внесудебных казней" на Филиппинах. После прихода Дутерте к власти летом этого года, были убиты тысячи граждан страны, якобы связанные с продажей наркотиков. Комиссар ООН заявлял также, что об этих убийствах поступает слишком мало информации.
14 декабря филиппинский лидер заявил, что в Давао он лично на собственном мотоцикле патрулировал улицы в поисках "конфликтных ситуаций, чтобы иметь возможность убить". "В Давао я делал это лично, просто чтобы показать полицейским, что если я могу это сделать, почему этого не могут сделать они", - заявлял президент.
71-летний Дутерте вступил в должность президента Филиппин 30 июня этого года. Когда он занял пост главы государства, в стране началась силовая кампания по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой погибли несколько тысяч человек. Ранее в ответ на критику со стороны ООН Дутерте не исключил возможность выхода Филиппин из состава международной организации.
Фото: EPA/CERILO EBRANO.
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