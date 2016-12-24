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В Малайзии при падении пассажирского автобуса с обрыва погибли 13 человек

24 декабря 2016, 07:55

Причина аварии выясняется. По первоначальным данным, дорога была в хорошем состоянии, дождя в момент ДТП не было.


Тринадцать человек погибли и 17 пострадали в результате аварии с автобусом в Малайзии. Об этом сообщает местная газета Star, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на юге страны. Автобус направлялся в Куала-Лумпур из Джохор-Бару, когда съехал с дороги и упал с обрыва. К месту инцидента прибыли 25 пожарных.

Причина аварии выясняется. По первоначальным данным, дорога была в хорошем состоянии, дождя в момент ДТП не было.

Фото: Flickr/ Jim Fruchterman.

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