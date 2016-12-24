В Малайзии при падении пассажирского автобуса с обрыва погибли 13 человек

Причина аварии выясняется. По первоначальным данным, дорога была в хорошем состоянии, дождя в момент ДТП не было.

Тринадцать человек погибли и 17 пострадали в результате аварии с автобусом в Малайзии. Об этом сообщает местная газета Star, передает РИА Об этом сообщает местная газета Star, передает РИА Новости





Инцидент произошел на юге страны. Автобус направлялся в Куала-Лумпур из Джохор-Бару, когда съехал с дороги и упал с обрыва. К месту инцидента прибыли 25 пожарных.





Причина аварии выясняется. По первоначальным данным, дорога была в хорошем состоянии, дождя в момент ДТП не было.



