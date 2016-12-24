ФБР предупредило об угрозе терактов в США в рождественские праздники

ФБР США предупредило о том, что сторонники ИГ могут по призыву организации во время Рождества атаковать праздничные мероприятия, в том числе и церкви.

Документ с предупреждением о возможных атаках сторонников «Исламского государства» ФБР и Министерство внутренней безопасности направили правоохранительным органам и частным охранным компаниям по всей стране , передает , передает РБК





В документе не говорится о каких-то конкретных угрозах со стороны террористов. Указывается, что распоряжение было отправлено после того, как на одном из сайтов сторонников ИГ был опубликован список церквей, доступных прихожанам во время рождественских праздников.





В предостережении также указываются различные виды подозрительной деятельности, на которую следует обращать внимание сотрудникам правоохранительных органов.





Сообщение ФБР появилось через несколько дней после того, как произошел теракт в Берлине, ответственность за которое взяла ИГ. Осуществивший его боевик якобы совершил нападение после соответствующих призывов террористической организации.





В ноябре телеканал CBS News сообщал о том, что американская разведка предупредила местные власти штатов Нью-Йорк, Техас и Виргиния об угрозе возможных терактов со стороны «Аль-Каиды» за день до президентских выборов. При этом конкретные места, где могли быть совершены нападения, не назывались.



