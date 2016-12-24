США создают центр по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией
24 декабря 2016, 08:54
Центр также будет "заниматься разработкой стратегии по борьбе с такими кампаниями".
Финансирование минобороны США на 2017 год включает создание специального центра по борьбе с зарубежной пропагандой, соответствующий закон подписал президент США Барак Обама в пятницу, сообщает РИА Новости.
В соответствии со статьей 1259С закона, бюджет выделяет средства для создания центра, который будет "вести и координировать усилия по отслеживанию зарубежной пропаганды и усилий по распространению ложной информации, имеющей своей целью подрыв национальных интересов США".
Центр также будет "заниматься разработкой стратегии по борьбе с такими кампаниями".
В компетенцию центра, в частности, будет входить "распределение грантов на поддержание групп гражданского сообщества, журналистов, НПО, частных компаний, а также академических институтов, занимающихся анализом, сбором информации и борьбой с зарубежной дезинформацией", — говорится в оборонном бюджете на 2017 год.
Фото: РИА Новости. Юрий Абрамочкин.
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