Трамп согласился с Путиным, что демократы должны уметь проигрывать достойно

Путин заявил, что действующая администрация США выстраивает свою позицию по выборам на поиске виновников на стороне.

Избранный президент США Дональд Трамп согласился с мнением российского лидера Владимира Путина, что демократы и их проигравший выборы кандидат в президенты Хиллари Клинтон ищут виновных вместо того, чтобы достойно принять поражение в президентских выборах, сообщает РИА сообщает РИА Новости





"Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Это точно!" — написал Трамп в своём Twitter.





В пятницу Путин заявил, что действующая администрация США выстраивает свою позицию по выборам на поиске виновников на стороне. "Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, просто, ну как это сказать? Это унижает их собственное достоинство. Нужно уметь и проигрывать достойно", — сказал российский президент.



