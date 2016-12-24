Трамп согласился с Путиным, что демократы должны уметь проигрывать достойно
24 декабря 2016, 09:43
Путин заявил, что действующая администрация США выстраивает свою позицию по выборам на поиске виновников на стороне.
Избранный президент США Дональд Трамп согласился с мнением российского лидера Владимира Путина, что демократы и их проигравший выборы кандидат в президенты Хиллари Клинтон ищут виновных вместо того, чтобы достойно принять поражение в президентских выборах, сообщает РИА Новости.
"Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Это точно!" — написал Трамп в своём Twitter.
В пятницу Путин заявил, что действующая администрация США выстраивает свою позицию по выборам на поиске виновников на стороне. "Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, просто, ну как это сказать? Это унижает их собственное достоинство. Нужно уметь и проигрывать достойно", — сказал российский президент.
Фото: AFP 2016/ Don Emmert.
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