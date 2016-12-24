Астронавт НАСА Пирс Селлерс умер от рака

Астронавт NASA Пирс Селлерс (Piers Sellers) скончался в городе Хьюстон, штат Техас, США, в пятницу, 23 декабря. Об этом сообщается на сайте национального космического агентства.





Селлерсу был 61 год, причиной смерти стал рак поджелудочной железы. О том, что у него выявили онкологическое заболевание четвертой стадии, астронавт объявил в январе.





Впервые Селлерс полетел в космос в 2002 году на шаттле Atlantis STS-112 и трижды выходил в открытое пространство в связи со строительством Международной космической станции (МКС). Второй раз он участвовал в экспедиции в 2006 году на корабле Discovery STS-121 и также совершил три выхода в космос. Всего Селлерс пробыл на орбите более 23 суток.





По окончании карьеры астронавта он занялся метеорологией и экологией, специализируясь на проблеме изменения климата. Селлерс занимался созданием компьютерных моделей климатических систем, проводил спутниковые исследования, выполнял полевые работы при помощи воздушных и наземных средств. Уже зная о том, что неизлечимо болен, Селлерс активизировал свою работу по поиску способа борьбы с климатическими изменениями.





«В наследство от него нам досталось не только напоминание о глобальном потеплении, но и надежда, что мы сможем изменить к лучшему стратегию управления своей планетой», — отметили в НАСА.





8 декабря сообщалось о смерти в возрасте 95 лет американского астронавта Джона Гленна, который первым в истории США совершил орбитальный полет и побывал в космосе в возрасте 77 лет. Местом его погребения было выбрано Арлингтонское национальное кладбище в пригороде Вашингтона.







