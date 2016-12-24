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Глава Lockheed Martin пообещала Трампу снизить цену истребителя F-35

24 декабря 2016, 10:29

Ранее Трамп раскритиковал высокую стоимость малозаметных многофункциональных истребителей F-35.


Генеральный директор американской авиастроительной компании Lockheed Martin Corp Мэрилин Хьюсон заявила избранному президенту США Дональду Трампу, что обязуется снизить стоимость истребителей F-35, сообщает РИА Новости.

"У меня был очень хороший разговор с избранным президентом Дональдом Трампом, и я заверила его, что я ясно и четко услышала его послание уменьшить стоимость F-35. Я даю ему личное обязательство решительно снизить цену", — говорится в заявлении Хьюсон, размещенном в микроблоге компании в Twitter.

Она добавила, что осведомлена о том, что Трамп хочет, чтобы "США обладали самым высоким военным потенциалом при меньших расходах налогоплательщиков". По ее словам, Lockheed Martin Corp "готова предоставить это".

Ранее Трамп раскритиковал высокую стоимость малозаметных многофункциональных истребителей F-35. Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов.

Фото: Flickr/ Day Donaldson.

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