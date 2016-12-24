Гарантировать защиту прав человека

С. Хисматуллина,

председатель

Актогайского районного суда

Мировая общественность уделяет огромное внимание соблюдению прав человека. Существенную роль в развитии международного права и контроле над его исполнением сыграла Организация Объединенных Наций.

На сегодняшний день действует более ста международных актов, провозглашающих права человека и устанавливающих требования к их соблюдению, что, несомненно, способствует укреплению прав и свобод человека и гражданина в любой стране, в том числе и в Республике Казахстан.

Казахстан ратифицировал многие международные договоры о правах человека, включая конвенции о правах ребенка, о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Факультативный протокол к ней, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах и Факультативный протокол к нему и, наконец, в 2015 году, Конвенцию о правах инвалидов и другие документы.

В правоприменительной деятельности государства органы, ведущие уголовный процесс, к которым относятся и суды, руководствуются законами Республики Казахстан, определяющими основания уголовной, гражданской или административной ответственности и порядок судопроизводства, применяя при этом также нормы международного права.

Ст. 4 Конституции РК гласит, что действующим правом в Казахстане являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств республики, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда. В ч. 3 ст. 4 Конституции говорится, что международные договоры, ратифицированные республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

Кроме того, в Нормативном постановлении Верховного Суда РК № 1 от 10 июля 2008 года указано, что соответствующие Конституции международные договоры и иные обязательства республики являются составной частью действующего права Республики Казахстан.

Уголовный процесс - это основанная на законе, облеченная в форму правовых отношений деятельность органов, ведущих уголовный процесс, а также участвующих в ней лиц, осуществляемая в особом уголовно-процессуальном порядке и производимая для достижения быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения и привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, справедливого судебного разбирательства и правильного применения уголовного закона.

Задачами уголовного законодательства Республики Казахстан являются защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, собственности, прав и законных интересов организаций, общественного порядка и безопасности, окружающей среды, охрана мира и безопасность человечества. Законом определены основания уголовной ответственности, а также деяния, которые в силу своей опасности для личности, общества или государства признаются преступлениями, за их совершение установлены наказания и иные уголовно-правовые меры воздействия.

Приоритетной задачей уголовного процесса является судебная защита прав и свобод человека и гражданина, которая достигается соблюдением таких принципов, как уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность личности, осуществление правосудия на началах равенства перед законом и судом и др. Указанные положения полностью соответствуют ст.ст. 1 и 14 Европейской конвенции о правах человека. Ст.ст. 13 и 14 УПК РК воспроизводят положение ст. 3 Конвенции о том, что никто из участвующих в деле лиц не должен подвергаться насилию, жестокому обращению, унижению человеческого достоинства. В ст. 19 УПК РК закреплен принцип презумпции невиновности, который содержится в п. 2 ст. 6 Европейской конвенции и в ст. 11 Всеобщей декларации прав человека: каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном за коном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором. В ст. 107 УПК РК предусмотрено право подозреваемого, обвиняемого на обжалование санкционированной судом меры пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста и продления их срока. Закрепленное в Конвенции право каждого на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок справедливым и бес пристрастным судом, созданным и действующим на основании закона, также получило отражение в уголовно-процессуальном законодательстве нашей страны.

Также хотелось отметить, что УПК РК запрещает возлагать на суды и судей не свойственные судебной власти функции, в частности, освобождает суды от функции уголовного преследования и в связи с этим от обязанности доказывать обвинение при рассмотрении дела. Кроме того, законодательно установленные в УПК РК процессуальные сроки для определенного рода процессуальных действий и последствий их несоблюдения отвечают нормам международного акта Европейской конвенции о правах человека о безотлагательном рассмотрении дела в разумные сроки.

Более того, положения п. 5 ст. 5 Европейской конвенции о правах человека, ст. 8 Декларации и ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах о праве на восстановление нарушенных прав вследствие незаконного уголовного преследования и осуждения нашло свое полное отражение в гл. 4 УПК РК «Реабилитация. Возмещение вреда, причиненного незаконными действия ми органа, ведущего уголовный процесс». Согласно нормам указанной главы УПК РК суд, орган уголовного преследования обязаны принять все предусмотренные законом меры по реабилитации лица, незаконно привлеченного к уголовной ответственности или незаконно осужденного, и к возмещению причиненного ему вследствие этого имущественного и морального вреда. Закрепленные в международных нормах права человека относятся не только к тем, которые совершили уголовно наказуемое деяние, но и к жертвам преступлений, права которых нарушены.

В национальном уголовном и уголовно-процессуальном праве закреплены нормы международного права, в частности, закрепленные в Хартии прав человека, Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой Советом Европы 4 ноября 1950 года, Международном пакте о гражданских и политических правах, принятом на XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года, а также в других международных актах, которые применяются судами при от правлении правосудия по уголовным делам.

Особое место в уголовном законодательстве РК занимают нормы международного права в области прав ребенка. Конвенция ООН о правах ребенка представляет собой тщательную разработку и подробное изложение гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав детей.

Общие принципы и нормы Конвенции о правах ребенка имплементированы в Конституцию РК, УК и УПК, ГК и ГПК, УИК РК, Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье». Дальнейшее развитие получила система правовых средств защиты интересов детей. С учетом международных рекомендаций об усилении роли национальных институтов по правам человека был создан уполномоченный орган по правам человека в РК, в составе которого функционирует специальный сектор по правам детей.

В целях обеспечения координации всех направлений деятельности на государственном и местном уровнях, включая эффективную координационную деятельность между центральными и местными органами, а также сотрудничество с неправительственными общественными организациями и другими секторами гражданского общества постановлением Правительства РК создан специальный уполномоченный орган - Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК.

В 2008 году в Казахстане принята Концепция ювенальной юстиции и План действий по ее реализации. Многие компоненты Концепции и Плана в настоящее время реализованы. Так, центры временной изоляции, адаптации и реабилитации для несовершеннолетних переданы из ведения МВД в ведение МОН. В соответствии с принятыми нормативными правовыми актами прокуратура больше не обладает полномочиями помещать детей в эти центры. Начался процесс расширения количества организаций, предоставляющих специализированные правовые услуги детям. В областях и крупных городах созданы специализированные суды по делам несовершеннолетних.

Конституция РК провозгласила Казахстан демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы (п. 1 ст. 1 Конституции). Этим положением Конституция закрепила цель, к которой наше государство должно стремиться. Поэтому для достижения этой цели важнейшим сегодня является дальнейшее развитие законодательства и утверждение самостоятельной и независимой судебной власти, которая на основе демократических принципов, заложенных как в международно-правовых актах, так и в самой Конституции РК, должна обеспечивать защиту конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.