В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
24 декабря 2016, 10:47
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
В Алматинской и Южно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
В связи с выпадением интенсивных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах областей 24 декабря ожидается сход снежных лавин.
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Фото: dknews.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836079-bdc3a64e229820aa84ab4feb60f578cb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com