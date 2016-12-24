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В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

24 декабря 2016, 10:47

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.


В Алматинской и Южно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

В связи с выпадением интенсивных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах областей 24 декабря ожидается сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Фото: dknews.kz.

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