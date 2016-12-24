Вице-министр национальной экономики РК стал вице-министром по инвестициям и развитию РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Роман Скляр назначен вице-министром по инвестициям и развитию РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

23 декабря нового вице-министра коллективу министерства представил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

Роман Скляр с мая 2016 года работал вице-министром национальной экономики РК. В МИР РК новый вице-министр будет курировать транспортный блок. Роман Скляр окончил Павлодарский монтажный техникум, Павлодарский государственный университет, Московский институт современного бизнеса, Казахский институт правоведения и международных отношений. В разные годы Роман Скляр работал начальником управления государственных закупок, руководителем аппарата, заместителем акима города Павлодара, директором Департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны, заместителем акима, первым заместителем акима Павлодарской области, вице-министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, вице-президентом АО НК «Казахстан темир жолы». С марта по май 2016 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель комитета по экономической реформе и региональному развитию.