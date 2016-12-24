Как католики Казахстана празднуют Рождество

Католики всего мира в ночь с 24 на 25 декабря отмечают Рождество.

В воскресенье весь католический мир отметит Рождество. Как этот праздник отмечают казахстанские католики? Связан ли с Рождеством заморский Санта Клаус и откуда появилась традиция ставить елки? Об этом Об этом Sputnik Казахстан рассказал дьякон Римско-Католического прихода Матери Божьей Неустанной Помощи в Астане Олег Подгородецкий.





"Рождество – это второй по значимости праздник в католическом мире. Он возник в первые века после рождения Иисуса Христа. В разных странах он отмечается по разному", — рассказал Подгородецкий в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.





Одной из традиций, которая появилась в XIII веке, являются рождественские ясли — воспроизведение сцены Рождества Христова с помощью фигурок, количество которых может быть различным. Неизменны здесь только фигуры младенца Христа в яслях, Пресвятой Девы Марии и Святого Иосифа. Также могут быть остальные участники события — пастухи, животные и ангелы.









"Впервые ясли сделал святой Франциск Ассизский для того, чтобы люди больше проникались духом Рождества. В разных культурах эти ясли выглядят по-разному. Иногда их ставят на улице, когда показывают настоящих животных. У нас в Казахстане в связи с особенностями климата очень часто фигурки ставят в храме", — добавил Подгородецкий.









Проводятся три рождественских богослужения, на которых вспоминаются разные события, связанные с рождением Иисуса. Первое богослужение проходит в ночь с 24 на 25 декабря. Совершается процессия, во время которой священник несет и укладывает в ясли фигурку младенца Христа и освящает их. Это помогает верующим ощутить себя участниками события, произошедшего в рождественскую ночь. После того, как фигурку младенца положили в ясли, в храме включается свет, начинаются торжественные песнопения, играет орган.





Подгородецкий отметил, что большинство верующих столицы приходят на ночную мессу, так как 25 декабря в Казахстане является рабочим днем, люди бывают заняты и не могут придти на остальные богослужения.





"В Астане на рождественскую ночную мессу приходят около 400 человек. Это и потомки переселенцев, и те, кто сознательно приняли католическую веру, а также сотрудники зарубежных посольств, зарубежные бизнесмены и иностранные студенты", — добавил дьякон.





"Кстати, в Астане 25 декабря проходит традиционный концерт органной музыки, который может бесплатно посетить любой желающий", — рассказал священнослужитель.





Традиции и еда





В разных странах существуют свои кулинарные традиции, связанные с Рождеством, рассказывает Подгорецкий. В Казахстане, например, потомки немцев-переселенцев готовят особенный праздничный пирог — кухен. Потомки переселенцев-поляков делятся друг с другом рождественским хлебом, просят прощения, примиряются, говорят пожелания на будущий год. Поклонники итальянской культуры готовят десерт под названием панеттоне.





Накануне Рождества, в Сочельник — 24 декабря — на столе не должно быть мясных блюд. Само слово "Сочельник" произошло от "сочива" — блюда из зерен, с добавлением меда, орехов и прочего. Это сладкое и питательное блюдо, которое часто готовится в этот день.





Елки и Санта-Клаус





В католической традиции существует Святой Николай, чей день отмечается 6 декабря. Он жил в III-IV веке и стал известен своей помощью людям.





"Описывается история, когда он помог трем девушкам, отец которых не мог собрать им приданое и хотел продать дочерей в рабство. Ночью святой забрался на крышу дома и через трубу сбросил необходимые для приданого монеты. Деньги упали в носки, которые сушились в это время над очагом", — рассказал дьякон.





Так появилась традиция вешать носки, в которые кладутся подарки на Рождество. А имя Санта Клауса появилось от сокращенного Сантус Николаус — Святой Николай.





Что касается традиции с елями — впервые она появилась в VI-VII веке от ирландских монахов, для которых вечнозеленые ели и сосны стали знаком рождения Иисуса. Постепенно украшение еловыми, сосновыми ветками стало одним из элементов Рождества.





Некоторые католики также устанавливают рождественский венок с четырьмя свечами, которые по очереди зажигают каждое воскресенье до наступления Рождества. В разных странах для венков используют разные материалы. В Казахстане их делают из еловых ветвей и свечей.



